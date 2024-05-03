Чеська ініціатива. Кулеба обговорив з Ліпавським прогрес у закупівлі артснарядів для ЗСУ

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що провів телефонну розмову з чеським колегою Яном Ліпавським. Дипломати обговорили, зокрема, те, як просувається ініціатива Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я поговорив з Яном Ліпавським, щоб оцінити прогрес чеської ініціативи та спільні зусилля щодо посилення військової допомоги Україні", – написав Кулеба.

Глава українського МЗС додав, що вони також скоординували спільні кроки, щоб забезпечити успіх Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

У середині лютого президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов для України 800 000 снарядів, які можна придбати та доставити в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде знайдено фінансування. 20 березня Ліпавський заявив, що перші партії артснарядів надійдуть до України в червні.

26 березня Ліпавський сказав, що у межах чеської ініціативи Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів.

27 березня чеський прем'єр Фіала повідомив, що уряд його країни схвалив ще один фінансовий внесок в ініціативу щодо закупівлі артснарядів для України, однак не назвав суму, яку схвалив Камін.

Читайте також: Президент Чехії: Ініціатива щодо закупівлі снарядів для України набирає обертів