Четкий месседж Путин. Сенат США одобрил расширение преследования военных преступников

Сенат США принял законопроект о правосудии для жертв военных преступлений, позволяющий судебное преследование военных преступников в Соединенных Штатах независимо от места или целей их зверств. Документ также продлевает срок давности военных преступлений, выявленных спустя годы после их совершения. Об этом сообщает сенатор от Республиканской партии Чак Гресли.

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Теперь законопроект направляется для одобрения в Палату представителей Конгресса США.

"Наш законопроект устранит вопиющий пробел в наших законах, чтобы гарантировать, что военные преступники, прибывающие в Соединенные Штаты, могут быть привлечены к ответственности за свои преступления... Надеюсь, что он будет подписан как можно скорее, чтобы направить четкий месседж Владимиру Путину о то, что Конгресс поддерживает украинский народ", – сказал Дурбин.

Действующее американское законодательство позволяет привлекать к ответственности людей, совершивших военные преступления в США или за границей, но только если жертва или преступник являются гражданином или военнослужащим США. Нарушители, жертвами которых стали не американцы, не подпадают под действие закона даже после того, как они въедут в США.

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Вадим Ребрина

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