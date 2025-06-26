Четверо офицеров организовали схему призыва "мертвых душ" и заработали более 7 млн грн

Командир батальона и трое его подчиненных заработали 7,7 млн грн на "призыве" десятков несуществующих солдат

Подозреваемые (Фото: ОГП)

Четверо офицеров одной из воинских частей организовали "службу мертвых душ", за что получили подозрение от Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Подозрение получили бывший командир отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместитель, заместитель командира части по логистике и командир роты.

По данным следствия, они оформляли фиктивный призыв граждан на службу и получали за них выплаты и другое обеспечение. В общей сложности было "призвано" 60 фиктивных военнослужащих, за что из государственного бюджета было начислено более 7,7 млн грн.

Также на "военнослужащих" выделялись продукты, которые фигуранты дела продали.

Все четверо подозреваются в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Фото: ОГП

Фото: ОГП