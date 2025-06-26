Четверо офицеров организовали схему призыва "мертвых душ" и заработали более 7 млн грн
Четверо офицеров одной из воинских частей организовали "службу мертвых душ", за что получили подозрение от Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.
Подозрение получили бывший командир отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместитель, заместитель командира части по логистике и командир роты.
По данным следствия, они оформляли фиктивный призыв граждан на службу и получали за них выплаты и другое обеспечение. В общей сложности было "призвано" 60 фиктивных военнослужащих, за что из государственного бюджета было начислено более 7,7 млн грн.
Также на "военнослужащих" выделялись продукты, которые фигуранты дела продали.
Все четверо подозреваются в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.
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