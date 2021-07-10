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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 10 июля

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 10 июля - Фото

1. ПОДЛОДКА ВМС РОССИИ ОТСЛЕЖИВАЛА АВИАНОСЕЦ БРИТАНИИ. ЕЕ ИСКАЛА АВИАЦИЯ – THE TELEGRAPH. Британские вертолеты вылетели на поиск подводной лодки после того, как флот Великобритании обнаружил, что подлодка РФ отслеживала новый английский миноносец HMS Queen Elizabeth и корабли сопровождения (подробнее).

2.  В ИЗРАИЛЕ НАЧАЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО И ЕГО СОРАТНИКОВ – KYIV POST. Полиция Израиля начала расследование по факту мошенничества, в котором может быть замешан олигарх Игорь Коломойский и его соратники (подробнее).

3. УЧЕНИЯ SEA BREEZE-2021 ЗАВЕРШЕНЫ. ПЕРВЫЙ КОРАБЛЬ-УЧАСТНИК УЖЕ ОТПРАВИЛСЯ НА РОДИНУ. Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа объявил о завершении учений, корабли НАТО вернулись в Одессу (подробнее).

4. ЗА "ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ" ПЕНАЛЬТИ И ФЕЙЕРВЕРКИ. УЕФА ОШТРАФОВАЛА АНГЛИЮ НА 30 000 ЕВРО. Английский болельщик пытался лазером ослепить вратаря Дании во время пенальти, теперь футбольная ассоциация Англии заплатит за это штраф 30 000 евро (подробнее).

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