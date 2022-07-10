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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 10 июля

10.07.2022, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 10 июля - Фото
головне за день

1. HIMARS УЖЕ СДЕЛАЛИ ОГРОМНУЮ РАЗНИЦУ НА ПОЛЕ БОЯ – РЕЗНИКОВВысокоточные и дальнобойные американские ракетные системы HIMARS уже сделали огромную разницу на поле боя, сообщил глава Минобороны Алексей Резников (подробнее).

2. НОВАЯ КАХОВКА: НЕ МЕНЕЕ 100 ОККУПАНТОВ ЛИКВИДИРОВАНЫ, БОЛЕЕ 200 РАНЕНЫ – АРЕСТОВИЧ. В результате ударов 9 июля по пункту управления 49 армии оккупантов, ПВО и складам с ракетами к ПВО под Новой Каховкой ликвидровано более 100 оккупантов (подробнее).

3. БЕРБОК НАЗВАЛА ВИЗИТ В БУЧУ СТРАШНЫМ ОПЫТОМ. ПОНЯЛА, ЧТО ПУТИН ВЕДЕТ ВОЙНУ НА УНИЧТОЖЕНИЕ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поездка в Бучу стала одним из самых страшных опытов за время пребывания в должности. Она также сказала, что ей "очень жаль украинцев", но даже после Бучи она отстаивает политику военного невмешательства (подробнее).

4. РОССИЯНЕ РАЗРУШИЛИ ПЯТИЭТАЖКУ В ЧАСОВОМ ЯРЕ. ЕСТЬ ПОГИБШИЕ, ДЕСЯТКИ ПОД ЗАВАЛАМИ — ФОТОРоссийские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган" по пятиэтажному дому в городе Часов Яр Донецкой области. Известно о 15 погибших, разбор завалов продолжается (подробнее).

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Оксана Житнюк
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