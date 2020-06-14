Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 14 июня

1. В США ВНОВЬ ОТ РУК ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОГИБ АФРОАМЕРИКАНЕЦ. ВСПЫХНУЛИ ПРОТЕСТЫ. Инцидент произошел в Атланте. Сообщается, что афроамериканец боролся с полицейскими, отобрал у одного из них электрошокер, начал убегать и был убит. Глава местного департамента полиции Эрика Шилдс подала в отставку на фоне протестов, а стрелявший в афроамериканца правоохранитель был уволен (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПОДРЯД ВЫСОКАЯ СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ. В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 648 человек (сутками ранее - 753), 106 пациентов выздоровели (406), 9 умерли (10). Во Львовской области четвертые сутки подряд фиксируют более 100 новых заболевших (подробнее).

3. ДЕЛО О РЕКОРДНОЙ ВЗЯТКЕ. ОДНОГО ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ОТПРАВИЛИ ПОД АРЕСТ. Подозреваемый по делу о рекордной взятке директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича может выйти из СИЗО под залог 40,3 млн гривень (подробнее).

4. ПОЛЬША ПО "НЕДОРАЗУМЕНИЮ" ВТОРГЛАСЬ В ЧЕХИЮ. Инцидент произошел еще в мае: группа польских солдат заняла позиции у часовни на чешской стороне границы. Власти Польши заявили, что это "случилось по недоразумению и ситуация была немедленно исправлена" (подробнее).

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