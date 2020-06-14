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Недоразумение. Польша "вторглась" в Чехию

Недоразумение. Польша "вторглась" в Чехию - Фото
Польские военные (Иллюстративное фото - st. chor. sztab. Rafał Mniedło - Wojsko Polskie - Facebook)
14.06.2020, 08:45

В Министерстве обороны Польши называют этот инцидент результатом "недоразумения, а не преднамеренного действия"

В Польше признались в кратковременном вторжении в Чехию, произошедшем в мае. В Министерстве обороны Польши назвали этот инцидент "недоразумением". Об этом сообщает BBC.

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Польские войска, охранявшие границу в рамках мер по борьбе с коронавирусом, заняли позиции у часовни на чешской стороне границы. Причины инцидента неизвестны. Солдаты, видимо, пробыли там несколько дней. В конечном итоге вмешались чешские власти, связавшись с Варшавой. 

Инцидент произошел в северо-восточной Моравии. Изначально польских военных заметил строитель, который занимался ремонтом часовни. Он хотел провести экспертизу, однако солдаты, которые установили контрольно-пропускной пункт на пути, ведущем к церкви, прогнали его. Также доступ к часовне солдаты ограничили и для туристов.

"Размещение пограничного поста было результатом недоразумения, а не преднамеренного действия. Это было немедленно исправлено, и дело было решено - также чешской стороной", - заявили в Минобороны Польши, сообщает CNN.

Владислав Сердюк
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