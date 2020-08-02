Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 2 августа

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1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ПЯТЫЙ ДЕНЬ ПОДРЯД ВЫЯВЛЯЮТ БОЛЕЕ 1000 ЗАБОЛЕВШИХ В СУТКИ. Всего в Украине с начала эпидемии насчитывается 72 168 заболевших COVID-19, из них 39 543 человека уже выздоровели (подробнее).

2. ЗАДЕРЖАННЫЕ БОЕВИКИ ЧВК ВАГНЕРА ГОВОРЯТ, ЧТО СОБИРАЛИСЬ ЛЕТЕТЬ В ТУРЦИЮ ЗАГОРАТЬ И СМОТРЕТЬ СОБОР. По словам задержанных боевиков российской частной военной компании Вагнера, они приехали в Беларусь транзитом, собираясь вылететь оттуда в Турцию на осмотр Айя-Софии (подробнее).

3. ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В УКРАИНЕ СЕЙЧАС СОСТАВЛЯЕТ 2,4%. В Центре общественного здравоохранения МОЗ говорят, что уровень летальности упал - в начале июня он составлял 3% (подробнее).

4. КОМПЕНСАЦИИ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ НА СБИТОМ BOEING БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. По словам замминистра иностранных дел Евгения Енина, в Иране не отказываются от выплат, но сделаны они будут после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности (подробнее).

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