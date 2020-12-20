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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 20 декабря

20.12.2020, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 20 декабря - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 8300 ЗАБОЛЕВШИХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ 3000 ЧЕЛОВЕК. Больше всего новых заболевших было в Одесской (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях (подробнее).

2. У БЕРЕГОВ НИГЕРИИ ПИРАТЫ НАПАЛИ НА КОРАБЛЬ И ПОХИТИЛИ ШЕСТЬ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ. 16 декабря в Гвинейском заливе группа неизвестных напала на корабль STEVIA, в результате чего они захватили и вывезли восемь членов экипажа судна, из которых шестеро – граждане Украины (подробнее).

3. НА ФИДЖИ ОБРУШИЛСЯ УРАГАН: ЕСТЬ ЖЕРТВЫ, ОДИН ИЗ ОСТРОВОВ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕН – ФОТО И ВИДЕО. На Фиджи обрушился мощный циклон, оставивший часть населения без крыши над головой и пресной воды (подробнее).

4. НОВЫЙ ВАРИАНТ КОРОНАВИРУСА, КРОМЕ БРИТАНИИ, ОБНАРУЖИЛИ ЕЩЕ В ТРЕХ СТРАНАХ. Новый вариант коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании, зарегистрировали уже в Нидерландах, Дании и Австралии (подробнее).

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Вадим Ребрина
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