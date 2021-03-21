Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 21 марта
1. СЛУГА НАРОДА ИНИЦИИРУЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДЫ ИЗ-ЗА ПРОТЕСТА ПОД ОП. Депутаты Слуги народа инициируют проведение внеочередного заседания Рады для принятия постановления в связи с прошедшими под Офисом президента протестами за свободу осужденного активиста Сергею Стерненко. На заседании также должны присутствовать правоохранители и розданы задачи "конкретным министрам". (подробнее)
2. АВСТРАЛИЯ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВАКЦИНЫ ASTRAZENECA. В Австралии одобрили производство вакцин AstraZeneca против коронавирусной болезни COVID-19. Производить препарат будет компания CSL – Seqirus. (подробнее)
3. В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ ЛОКДАУН. Ограничения будут действовать, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. В случае улучшения показателей в течение недели в Киевской области пересмотрят это решение. (подробнее)
4. НИКОЛАЕВ УЖЕСТОЧАЕТ КАРАНТИН. По количеству госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением город уже в красной зоне. (подробнее)
Читайте также статьи дня:
ФК Верес Ровно выходит на IPO. Зачем и кто владеет "народным клубом"?
От ОПЗ до сельского клуба: как выглядит украинская приватизация "по-новому"
Бизнес-неделя: Новый локдаун, оружие для России, госизмена в НБУ и "детский" Instagram
Работу предлагают 100% выпускников. Как дуальное обучение работает во Владимир-Волынском
Комментарии