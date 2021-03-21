Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 21 марта

1. СЛУГА НАРОДА ИНИЦИИРУЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДЫ ИЗ-ЗА ПРОТЕСТА ПОД ОП. Депутаты Слуги народа инициируют проведение внеочередного заседания Рады для принятия постановления в связи с прошедшими под Офисом президента протестами за свободу осужденного активиста Сергею Стерненко. На заседании также должны присутствовать правоохранители и розданы задачи "конкретным министрам". (подробнее)

2. АВСТРАЛИЯ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВАКЦИНЫ ASTRAZENECA. В Австралии одобрили производство вакцин AstraZeneca против коронавирусной болезни COVID-19. Производить препарат будет компания CSL – Seqirus. (подробнее)

3. В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ ЛОКДАУН. Ограничения будут действовать, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. В случае улучшения показателей в течение недели в Киевской области пересмотрят это решение. (подробнее)

4. НИКОЛАЕВ УЖЕСТОЧАЕТ КАРАНТИН. По количеству госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением город уже в красной зоне. (подробнее)

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