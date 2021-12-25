Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 25 декабря

"БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И УКРАИНУ". ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗДРАВИЛ УКРАИНЦЕВ С РОЖДЕСТВОМ ВИДЕО. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, призвав беречь себя, своих близких и Украину (подробнее).

ДАНИЛОВ ПРИЗЫВАЕТ ЗАПАД ВВЕСТИ РЯД ПРЕВЕНТИВНЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи, а также применить превентивные санкции против России (подробнее).

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"ОГРОМНЫЕ ТРАГЕДИИ ПРОХОДЯТ В ТИШИНЕ". ПАПА РИМСКИЙ В РОЖДЕСТВЕНСКОЙ РЕЧИ ВСПОМНИЛ УКРАИНУ. Папа римский Франциск выступил с рождественским посланием "Urbi et Orbi" (Граду и миру), в котором призвал не позволить, "чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта" (подробнее).

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Вадим Ребрина

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