UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 25 декабря

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 25 декабря - Фото

"БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И УКРАИНУ". ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗДРАВИЛ УКРАИНЦЕВ С РОЖДЕСТВОМ ВИДЕО. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, призвав беречь себя, своих близких и Украину (подробнее).

ДАНИЛОВ ПРИЗЫВАЕТ ЗАПАД ВВЕСТИ РЯД ПРЕВЕНТИВНЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи, а также применить превентивные санкции против России (подробнее).

ЭПОХАЛЬНЫЙ СТАРТ. НА КОНУ $10 МЛРД, УСИЛИЯ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ И НАУКА: СМОТРИТЕ ЗАПУСК JAMES WEBB ВИДЕО. 25 декабря в 14:20 по Киеву из Южной Америки успешно отправилась в путь длинной 1,5 млн км самая дорогая и крупная орбитальная обсерватория – телескоп "Джеймс Уэбб". Стоимость проекта — до $10 млрд, причем с каждым годом издержки будут расти (подробнее).

"ОГРОМНЫЕ ТРАГЕДИИ ПРОХОДЯТ В ТИШИНЕ". ПАПА РИМСКИЙ В РОЖДЕСТВЕНСКОЙ РЕЧИ ВСПОМНИЛ УКРАИНУ. Папа римский Франциск выступил с рождественским посланием "Urbi et Orbi" (Граду и миру), в котором призвал не позволить, "чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта" (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Бизнес неделя: "госизмена" Порошенко, $10 млрд – на дороги, $2000 – за газ, штраф евроблях

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 