Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 25 октября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 6000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ – ДИНАМИКА ЭПИДЕМИИ. Также за прошедшие сутки умерли 102 больных, а выздоровели 1753 пациента (подробнее).

2. В БЕЛАРУСИ ПРОХОДЯТ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ ПРОТЕСТЫ – СЕГОДНЯ ИСТЕК СРОК УЛЬТИМАТУМА ТИХАНОВСКОЙ. Очередные протестные акции в Беларуси сегодня были ознаменованы окончанием срока ультиматума – Тихановская дала Лукашенко срок до 25 октября прекратить насилие и уйти в отставку (подробнее).

3. У ЗЕЛЕНСКОГО РАССКАЗАЛИ ОБ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В КРЫМУ. По данным представительства президента, на полуострове сложилась критическая ситуация с COVID-19: не хватает коек, лекарств и скорых (подробнее).

4. СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ ПРОХОДЯТ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. LIGA.net ведет хронику процесса голосования, а также рассказывает, что происходит на избирательных участках по всей стране (подробнее).

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