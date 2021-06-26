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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 26 июня

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 26 июня - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ 756 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, В ЛИДЕРАХ – КИЕВ И ЧЕТЫРЕ ОБЛАСТИ. За сутки 25 июня в Украине выявили 756 заболевших коронавирусом (днем ранее – 876 случаев COVID-19) (подробнее).

2. ПОСОЛ ГЕРМАНИИ О ЧЛЕНСТВЕ УКРАИНЫ В НАТО: ВСЕ БОЯТСЯ ПРЯМОЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война, все боятся прямой войны с Россией, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (подробнее).

3. ASSOCIATED PRESS: ВЛАСТИ УКРАИНЫ ПОДДАЛИСЬ НА ШАНТАЖ КИТАЯ. Китай шантажировал Украину поставкой вакцин от коронавируса, чтобы та не поддерживала в ООН документ о мониторинге ситуации с правами человека в китайском регионе Синьцзян (подробнее).

4. "СУМАСШЕДШИЙ ПРОЕКТ". ЭРДОГАН ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛЬТЕРНАТИВЫ БОСФОРУ. Президент Турции Реджеп Эрдоган поучаствовал в закладке фундамента моста, что дало старт строительству нового канала стоимостью $15 млрд, который призван снизить нагрузку на пролив Босфор (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Укол милосердия. Легализация эвтаназии в Украине: за и против

Вадим Ребрина
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