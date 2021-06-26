Коронавирус. В Украине 756 новых заболевших, в лидерах – Киев и четыре области
За сутки 25 июня в Украине выявили 756 заболевших коронавирусом (днем ранее – 876 случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.
В Украине за сутки умерли 35 больных COVID-19 (днем ранее – 53), 1835 пациентов выздоровели (2405), были госпитализированы 526 человек (сутками ранее – 489).
За 24 июня сделано 45 720 тестов на коронавирус (45 720). Методом ПЦР – 21 715 (19 481), ИФА – 8880 (9160), экспресс-тестов на антиген – 15 340 (17 079).
Всего на утро 25 мая в Украине зафиксировали 2 233 546 заболевших COVID-19: 2 161 972 человек выздоровели, 52 269 умерли.
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 205 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 196);
Винницкая область – 15 (9);
Волынская – 17 (19);
Днепропетровская – 24 (63);
Донецкая – 23 (53);
Житомирская – 19 (30);
Закарпатская – 2 (14);
Запорожская – 32 (72);
Ивано-Франковская – 8 (12);
Киевская – 54 (53);
Кировоградская – 7 (6);
Луганская – 6 (10);
Львовская – 33 (32);
Николаевская – 26 (28);
Одесская – 32 (33);
Полтавская – 31 (26);
Ровенская – 26 (20);
Сумская – 40 (24);
Тернопольская – 12 (10);
Харьковская – 44 (56);
Херсонская – 25 (29);
Хмельницкая – 22 (16);
Черкасская – 29 (33);
Черновицкая – 16 (13);
Черниговская – 8 (19).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- 24 июня в Украине был рекорд по вакцинации от коронавируса: за сутки привили почти 100 000 человек.
- Из-за дельта-штамма коронавируса Кабмин изменил правила въезда в Украину для людей из четырех стран: им будут делать тесты на COVID-19 прямо на границе.
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