Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 28 июня

1. ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО 10 МЛН. На утро 28 июня число заболевших COVID-19 в мире составило 10 082 618 человек, от болезни умерли 501 309 пациентов. (подробнее)

2. УКРАИНА – В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СПИСКЕ СТРАН, С КОТОРЫМИ ЕС ОТКРОЕТ ГРАНИЦЫ. Всего в списке 54 страны, включая Канаду, Японию, Южную Корею, Индию и Турцию. Из стран бывшего СССР, кроме Украины, в список попали Туркменистан, Грузия, Узбекистан и Казахстан. Обсуждение списка продолжается. (подробнее)

3. В СКАНДИНАВИИ ЗАФИКСИРОВАЛИ РОСТ РАДИАЦИИ, ИСТОЧНИК МОЖЕТ БЫТЬ В РОССИИ. Финляндия, Норвегия и Швеция заявили о неопасном для здоровья повышении уровня радиации в Северной Европе, власти Нидерландов считают, что возможный источник находится на западе РФ. (подробнее)

4. ROLLING STONES ПРИГРОЗИЛИ ТРАМПУ СУДОМ. Рок-группа Rolling Stones предупредила президента США Дональда Трампа, что может подать на него в суд, если он продолжит использовать их песни в президентской кампании. (подробнее)

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