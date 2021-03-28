Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 28 марта

1. ДОВЫБОРЫ В РАДУ. Сегодня в одномандатных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходят выборы в Верховную Раду. (подробнее)

2. ОБОСТРЕНИЕ В МЬЯНМЕ. В субботу в Мьянме в ходе протестов против военного переворота погибли более 100 человек. Представители высшего военное руководства 12 стран мира осудили насилие и призвали военную хунту следовать "международным стандартам военного профессионализма". (подробнее)

3. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АРМЕНИИ СОГЛАСИЛСЯ НА ОТСТАВКУ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения досрочных выборов в парламент. (подробнее)

4. В ЕС НАЗВАЛИ ДАТУ ВВЕДЕНИЯ COVID-ПАСПОРТОВ. В Европейском союзе планируют с 15 июня ввести в действие COVID-паспорта, которые называются европейский сертификат здоровья. (подробнее)

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Наталия Медведева

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