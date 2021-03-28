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Кризис в Армении. Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле

28.03.2021, 15:52
Кризис в Армении. Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле - Фото
Никол Пашинян (Фото: Дмитрий Астахов/ЕРА)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения досрочных выборов в парламент. Об этом он заявил на встрече с жителями села Арагац, передает Интерфакс

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"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", – сказал он.

Затем Пашинян добавил, что если люди подтвердят полномочия его Кабмина, то они "продолжат служить лучше, чем раньше, если нет – передадут власть тому, кого вы выберете".

  • 23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%". На следующий день замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.
  • Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.
  • 27 и 28 февраля президент Армении дважды отказался увольнять главу Генштаба. Но 10 марта его все же уволили

Читайте также: Кризис в Армении. Пашинян согласился на досрочные выборы, если оппозиция даст гарантии

Владислав Сердюк
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