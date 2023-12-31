Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 31 декабря

Фото - Генштаб ВСУ

1. Россия атаковала центр Харькова дронами. Попадание в кафе, жилые дома и офисы – фото. В ночь на 31 декабря Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками, зафиксированы четыре попадания. Частично разрушены административные здания, здание коммунального предприятия и банка в Киевском районе города (детальнее).

2. Массированная атака 29 декабря. Число погибших в Киеве выросло до 23, в Днепре – до семи. В Киеве спасатели обнаружили под завалами тела еще нескольких погибших в результате массированной ракетной атаки россиян 29 декабря (детальнее).

3. Румыния и Болгария стали странами Шенгенской зоны. Совет Евросоюза принял решение о включении Румынии и Болгарии в число государств Шенгенской зоны. С марта 2024 года Румыния и Болгария отменят пограничный контроль на своих воздушных и морских границах. Контроль на сухопутных пунктах пропуска временно остается (детальнее).

4. Вертолеты США уничтожили катера хуситов, которые пытались захватить датский контейнеровоз. Четыре катера в Красном море пытались взять на абордаж датский контейнеровоз Maersk Hangzhou, три из них уничтожены вертолетами США (детальнее).

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