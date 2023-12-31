Чотири головні новини України та світу на 19:00 31 грудня

Фото - Генштаб ЗСУ

1. Росія атакувала центр Харкова дронами. Влучення в кафе, житлові будинки та офіси – фото. У ніч проти 31 грудня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками, зафіксовано чотири влучення. Частково зруйновано адміністративні будівлі, будівлю комунального підприємства та банку у Київському районі міста (детальніше).

2. Масована атака 29 грудня. Число загиблих у Києві зросло до 23, у Дніпрі – до семи. У Києві рятувальники виявили під завалами тіла ще кількох загиблих внаслідок масованої ракетної атаки росіян 29 грудня (детальніше).

3. Румунія та Болгарія стали країнами Шенгенської зони. Рада Євросоюзу ухвалила рішення про включення Румунії та Болгарії до держав Шенгенської зони. З березня 2024 року Румунія та Болгарія скасують прикордонний контроль на своїх повітряних та морських кордонах. Контроль на сухопутних пунктах пропуску тимчасово залишається (детальніше).

4. Гелікоптери США знищили катери хуситів, які намагалися захопити данський контейнеровоз. Чотири катери в Червоному морі намагалися взяти на абордаж данський контейнеровоз Maersk Hangzhou, три з них знищені гелікоптерами США (детальніше).

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