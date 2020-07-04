Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 4 июля

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1. КОРОНАВИРУС. ЗА СУТКИ В МИРЕ ЗАБОЛЕЛО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ – 209 028. Больше всего заболевших в США, Бразилии и России (подробнее).

2. СЕГОДНЯ В ФУТБОЛЬНОМ ПОЕДИНКЕ ВСТРЕТЯТСЯ ДИНАМО И ШАХТЕР. Матч пройдет на столичном НСК Олимпийский, начнется он в 19:30, а главным арбитром встречи станет Виталий Романов (Днепр) (подробнее).

3. В КИЕВЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ РАСТЕТ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ. Всего за сутки в столице зарегистрировали 118 новых случаев. Лидируют Днепровский, Шевченковский и Голосеевский районы (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ ДОНБАССА. По мнению президента, от Украины никто ничего не может требовать, в том числе принятия закона об особом статусе Донецкого региона (подробнее).

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Дарья Мостовая

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