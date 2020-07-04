Коронавирус. За сутки в мире заболело рекордное число людей – динамика пандемии

Больше всего заболевших COVID-19 - в США, Бразилии и России

За прошедшие сутки в мире зафиксировано 209 028 новых случаев COVID-19, сутками ранее - 208 864. Это рекордная суточная заболеваемость за все время пандемии, сообщает Worldometer.

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За сутки от болезни умерли 5170 человек (днем ранее - 5155), выздоровели 134 276 (днем ранее - 200 278).

За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 11 182 576 пациентов. Умерли 528 409 человек, 6 292 523 выздоровели.

Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом инфицированных:

1. США – 2 890 588 заболевших (+54 904 за сутки), 132 101 умерший (+616), 1 235 488 выздоровевших;

2. Бразилия – 1 543 341 заболевший (+41 988), 63 254 умерших (+1264), 945 915 выздоровевших;

3. Россия – 667 883 заболевших (+6718), 9859 умерших (+176), 437 893 выздоровевших;

4. Индия – 649 889 заболевших (+22 721), 18 669 умерших (+444), 394 319 выздоровевших;

5. Испания – 297 625 заболевших (+442), 28 385 умерших (+17), данные о выздоровевших не указаны.

За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19.

выявили Во Львове запретили работу ночных клубов.

Харькове и Закарпатской области. Вчера карантин был усилен в Волынской области

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Денис Юдин

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