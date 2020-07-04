COVID-19. В Киеве четвертый день растет число новых заболевших: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Днепровском, Шевченковском и Голосеевском районах
За сутки в Киеве зарегистрированы 118 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 105). Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Число новых случаев коронавируса в Киеве держится выше 100 уже четвертый день.
Всего в Киеве зарегистрировано 5465 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли два человек, с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 114 летальных случаев. Выздоровело 1770 жителей города, за сутки - 37.
Среди новых заболевших - девять медиков. 19 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Днепровском (21), Шевченковском (17) и Голосеевском (16) районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Днепровский - 627 заболевших (21 за сутки);
Шевченковский - 446 (17);
Голосеевский - 421 (16);
Дарницкий - 885 (15);
Деснянский - 658 (14);
Оболонский - 483 (9);
Подольский - 372 (8);
Печерский - 597 (7);
Святошинский - 464 (7);
Соломенский - 512 (4).
- За прошедшие сутки в мире зафиксировано 209 028 новых случаев COVID-19, всего заболело 11 182 576 человек.
- Во Львове запретили работу ночных клубов.
- Вчера карантин был усилен в Волынской области, Харькове и Закарпатской области.
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