COVID-19. В Киеве четвертый день растет число новых заболевших: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Днепровском, Шевченковском и Голосеевском районах

За сутки в Киеве зарегистрированы 118 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 105). Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Число новых случаев коронавируса в Киеве держится выше 100 уже четвертый день.

Всего в Киеве зарегистрировано 5465 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли два человек, с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 114 летальных случаев. Выздоровело 1770 жителей города, за сутки - 37.

Среди новых заболевших - девять медиков. 19 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Днепровском (21), Шевченковском (17) и Голосеевском (16) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Днепровский - 627 заболевших (21 за сутки);

Шевченковский - 446 (17);

Голосеевский - 421 (16);

Дарницкий - 885 (15);

Деснянский - 658 (14);

Оболонский - 483 (9);

Подольский - 372 (8);

Печерский - 597 (7);

Святошинский - 464 (7);

Соломенский - 512 (4).

За прошедшие сутки в мире зафиксировано 209 028 новых случаев COVID-19, всего заболело 11 182 576 человек.

Во Львове запретили работу ночных клубов.

Вчера карантин был усилен в Волынской области, Харькове и Закарпатской области.

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Денис Юдин

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