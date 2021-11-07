Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 7 ноября

1. COVID-19. В УКРАИНУ ПРИБЫЛИ ТРИ МИЛЛИОНА ДОЗ ВАКЦИНЫ MODERNA – ФОТО. Вакцину доставил ЮНИСЕФ в рамках глобальной инициативы COVAX. Правительство сможет использовать эти дозы для вакцинации граждан, которые еще не прошли полный курс иммунизации от COVID-19 (подробнее).

2. КАК ОБМЕНЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА СТАРОГО ОБРАЗЦА ПО ПОЧТЕ: РАЗЪЯСНЕНИЕ МВД. Теперь в Украине можно заказать обмен водительских прав онлайн и получить документ по почте. Цена на бланк водительских прав не изменилась – 243 грн. Услуги доставки стоят 195 грн. Оплата доставки почтой включена в стоимость всего сервиса. Срок доставки – от пяти рабочих дней (подробнее).

3. БОЕВИКИ НА ДОНБАССЕ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ БЕСПИЛОТНИКИ, ОДИН ИЗ НИХ СБИЛИ – УКРАИНА В ТКГ. В последние два дня боевики на Донбассе активно использовали беспилотники для атаки позиций ВСУ. Один из БПЛА оккупантов удалось сбить (подробнее).

4. БОЕВИКИ ОТКРЫЛИ ОГОНЬ И ПРИМЕНИЛИ ВООРУЖЕННЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ: ПОГИБ ОДИН ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ВСУ. Сегодня, 7 ноября, на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое – ранены. С начала суток оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минском вооружения (подробнее).



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Оксана Житнюк

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