Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 8 августа

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1. РАЗВЕДКА США НАЗВАЛА ПЛЕНКИ ДЕРКАЧА ПОПЫТКОЙ РОССИИ ВМЕШАТЬСЯ В АМЕРИКАНСКИЕ ВЫБОРЫ. Глава Наццентра контрразведки и безопасности Эванина счиает, что Деркач действует против кандидата в президенты Джо Байдена (подробнее).

2. ЖУРНАЛИСТ-РАССЛЕДОВАТЕЛЬ ЗАЯВИЛ О ПРОСЛУШКЕ У СЕБЯ ДОМА. Михаил Ткач обнаружил в потолке квартиры отверстие длинной не менее 60 см, уходящее на общий чердак (подробнее).

3. В УКРАИНЕ - НОВЫЙ АНТИРЕКОРД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ. За сутки COVID-19 подтвердили у 1453 человек (подробнее).

4. ЦИК БЕЛАРУСИ И НАБЛЮДАТЕЛИ РАЗОШЛИСЬ В ОЦЕНКЕ ЯВКИ НА ДОСРОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. По официальным данным, на выборах президента страны уже проголосовали 32% избирателей. Оппозиционные наблюдатели дают оценку в два раза ниже (подробнее).

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Денис Юдин

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