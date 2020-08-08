Выборы в Беларуси. ЦИК заявил о явке 32% на досрочном голосовании, оно еще идет

Наблюдатели заявляют, что на участках в Беларуси, где ведется наблюдение, людей примерно в два раза меньше, чем сообщают избирательные комиссии

ЦИК Беларуси заявляет, что на досрочных выборах проголосовала почти треть избирателей. Кампания по наблюдению за выборами Честные люди насчитала в два раза меньше голосующих, чем комиссии на участках, сообщает Радио Свобода.

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По данным ЦИК, с 4 по 7 августа проголосовали 32,24% избирателей страны, досрочное голосование продолжается сегодня. На предыдущих выборах президента Беларуси явка на досрочном голосовании составила по официальным данным 36,05%, общая явка составила 87,22%.

Кампания Честные люди, объявленная пытавшимся стать кандидатом в президенты Беларуси, но арестованным Виктором Бабарико, организовала наблюдение на нескольких сотнях избирательных участков (4 августа - на 605, 5 августа - на 645, 6 августа - на 721). В первый день наблюдатели насчитали примерно в полтора раза меньше голосующих, чем избирательные комиссии (22 149 против 34 417), во второй день - в два раза меньше (33 283 против 66 937), в третий - также в два раза меньше (45 613 против 89 439).

При этом наблюдателей кампании задерживают по разным причинам, сообщается о 50 задержанных на 5 дней и о семи - только на утро 8 августа. 10 наблюдателей подверглись административному аресту, 110 - лишены аккредитации.

29 мая блогер Сергей Тихановский, собиравшийся выдвинуться кандидатом в президенты, был задержан, правозащитники считают его политическим заключенным . Его жена Светлана решила баллотироваться вместо него.

политическим заключенным 14 июля ЦИК Беларуси отказался регистрировать Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко. Также было отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко. Также было отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились, на митинги в поддержку Тихановской приходят тысячи человек.

30 июля на митинге в Минске собралось более 60 000 сторонников Тихановской.

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Денис Юдин

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