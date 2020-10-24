Четыре главные новости Украины и мира на 20:00 24 октября

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1. ЧЕТВЕРТАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ДЕ-ФАКТО ПРИЗНАЛА АВТОКЕФАЛИЮ ПЦУ. Предстоятель Кипрской церкви Хризостом ІІ помянул митрополита Епифания во время литургии (подробнее).

2. УКРЗАЛІЗНИЦЯ ОТКРЫВАЕТ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ В ГОРОДАХ КРАСНОЙ ЗОНЫ. На 11 ранее закрытых станциях, включая Сумы, Тернополь, Ивано-Франковск и Хмельницкий, с 26 октября будет возобновлена посадка пассажиров (подробнее).

3. ГЛАВА ФРАКЦИИ СЛУГА НАРОДА АРАХАМИЯ ОБНАРУЖИЛ ПОД АВТОМОБИЛЕМ УСТРОЙСТВО СЛЕЖЕНИЯ. Прокуратура открыла уголовное производство (подробнее).

4. ВИТАЛИЙ КЛИЧКО ЗАБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ. Мэр Киева заявил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать работать из самоизоляции (подробнее).

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Денис Юдин

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