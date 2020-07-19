Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 19 июля

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1. ИРАН ПЕРЕДАЛ ФРАНЦИИ ДЛЯ РАСШИФРОВКИ "ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ" СБИТОГО BOEING. Расшифровкой будет заниматься команда из 20 международных экспертов. (подробнее)

2. ЕС ПРИЗВАЛ США ОТМЕНИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ. В Евросоюзе считают, что санкции США против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2, нарушают международное право. (подробнее)

3. В БЕЛАРУСИ НАШЛИ ОДНОГО ИЗ-ЗА САМЫХ РАЗЫСКИВАЕМЫХ ЛЮДЕЙ МИРА. Расследователи Bellingcat пишут, что экс-директор Wirecard Марсалек интересен для нескольких западных спецслужб из-за его возможных связей с разведкой РФ. (подробнее)

4. РАКЕТНЫЙ ЭСМИНЕЦ США НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЧЕРНОЕ МОРЕ. USS Porter будет участвовать в учениях Sea Breeze в Черном море вместе с флотом Украины и семи стран НАТО. (подробнее)

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