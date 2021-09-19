Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 19 сентября

1. В КИЕВЕ ПРОШЕЛ МАРШ РАВЕНСТВА В ЗАЩИТУ ПРАВ ЛГБТ. В столице прошел КиевПрайд 2021, главная тема которого – безопасность. Участники марша, в частности, требовали введение в действие законодательства о противодействии преступлениям на почве нетерпимости к ЛГБТ+. (подробнее)

2. БАЙДЕН И МАКРОН ОБСУДЯТ СКАНДАЛ ВОКРУГ AUKUS. Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Джо Байден переговорят по телефону в ближайшие несколько дней, чтобы обсудить ситуацию c утратой Парижем контракта на строительство подводных лодок для Австралии. (подробнее)

3. ТАЛИБЫ ВЕЛЕЛИ АФГАНКАМ СИДЕТЬ ДОМА. Новые правила, внедренные талибами, велят сотням женщин оставаться дома, а не выходить на работу. Исключения только для квалифицированных работниц конструкторского и инженерного направлений и сотрудниц общественных туалетов для женщин. (подробнее)

4. КОСМИЧЕСКИЕ ТУРИСТЫ ВЕРНУЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ. Астронавты-любители миссии Inspiration4 приводнились в Атлантическом океане у побережья космического центра Кеннеди, штат Флорида. Они три дня находились на орбите Земли. (подробнее)

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Наталия Медведева

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