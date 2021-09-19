Талибы велели афганкам сидеть дома: работать можно только инженерам и сотрудницам туалетов

Новые правила, внедренные талибами, велят сотням женщин оставаться дома, а не выходить на работу. Об этом сказал временные мэр Кабула Хамдулла Намони, передает Al Arabiya.

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На работу могут выйти только те женщины, которых нельзя заменить мужчинами, объясняет Намони.

По его словам, речь идет о квалифицированных работницах конструкторского и инженерного отделов, а также сотрудницах общественных туалетов для женщин.

Журналисты отмечают, что заявление Намони – это еще один признак навязывания талибами своего сурового толкования ислама, включающего ограничения в отношении женщин в общественной жизни, несмотря на их первоначальные обещания терпимости и интеграции. Во время своего предыдущего правления (1996-2001) талибы запрещали девочкам и женщинам посещать школы и работать.

Мэр говорит, что окончательное решение о женщинах-служащих в муниципальных департаментах Кабула еще не принято. До захвата власти талибами треть из почти 3000 городских служащих составляли женщины.

После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.

Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".

Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.

7 сентября Талибан объявил состав нового афганского правительства, в нем нет ни одной женщины.

8 сентября стало известно, что Талибан запретил женщинам заниматься спортом.

18 сентября сообщалось, что в Афганистане Талибан разрешил вернуться на уроки в среднюю школу только мальчикам и учителям-мужчинам. Девочкам посещать занятия запретили.

Владислав Сердюк

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