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Талибы велели афганкам сидеть дома: работать можно только инженерам и сотрудницам туалетов

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2021, 14:39
Талибы велели афганкам сидеть дома: работать можно только инженерам и сотрудницам туалетов - Фото
Афганка проходит мимо здания ликвидированного Министерства по делам женщин (Фото - EPA)

Новые правила, внедренные талибами, велят сотням женщин оставаться дома, а не выходить на работу. Об этом сказал временные мэр Кабула Хамдулла Намони, передает Al Arabiya.

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На работу могут выйти только те женщины, которых нельзя заменить мужчинами, объясняет Намони.

По его словам, речь идет о квалифицированных работницах конструкторского и инженерного отделов, а также сотрудницах общественных туалетов для женщин.

Журналисты отмечают, что заявление Намони – это еще один признак навязывания талибами своего сурового толкования ислама, включающего ограничения в отношении женщин в общественной жизни, несмотря на их первоначальные обещания терпимости и интеграции. Во время своего предыдущего правления (1996-2001) талибы запрещали девочкам и женщинам посещать школы и работать.

Мэр говорит, что окончательное решение о женщинах-служащих в муниципальных департаментах Кабула еще не принято. До захвата власти талибами треть из почти 3000 городских служащих составляли женщины. 

  • После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.
  • Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".
  • Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.
  • 7 сентября Талибан объявил состав нового афганского правительства, в нем нет ни одной женщины.
  • 8 сентября стало известно, что Талибан запретил женщинам заниматься спортом.
  • 18 сентября сообщалось, что в Афганистане Талибан разрешил вернуться на уроки в среднюю школу только мальчикам и учителям-мужчинам. Девочкам посещать занятия запретили.
Владислав Сердюк
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Афганистан талибан права женщин
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