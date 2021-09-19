Талибы велели афганкам сидеть дома: работать можно только инженерам и сотрудницам туалетов
Новые правила, внедренные талибами, велят сотням женщин оставаться дома, а не выходить на работу. Об этом сказал временные мэр Кабула Хамдулла Намони, передает Al Arabiya.
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На работу могут выйти только те женщины, которых нельзя заменить мужчинами, объясняет Намони.
По его словам, речь идет о квалифицированных работницах конструкторского и инженерного отделов, а также сотрудницах общественных туалетов для женщин.
Журналисты отмечают, что заявление Намони – это еще один признак навязывания талибами своего сурового толкования ислама, включающего ограничения в отношении женщин в общественной жизни, несмотря на их первоначальные обещания терпимости и интеграции. Во время своего предыдущего правления (1996-2001) талибы запрещали девочкам и женщинам посещать школы и работать.
Мэр говорит, что окончательное решение о женщинах-служащих в муниципальных департаментах Кабула еще не принято. До захвата власти талибами треть из почти 3000 городских служащих составляли женщины.
- После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.
- Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".
- Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.
- 7 сентября Талибан объявил состав нового афганского правительства, в нем нет ни одной женщины.
- 8 сентября стало известно, что Талибан запретил женщинам заниматься спортом.
- 18 сентября сообщалось, что в Афганистане Талибан разрешил вернуться на уроки в среднюю школу только мальчикам и учителям-мужчинам. Девочкам посещать занятия запретили.
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