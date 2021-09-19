"Возможность продвинуться вперед". Байден и Макрон обсудят скандал вокруг подлодок и AUKUS

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Джо Байден переговорят по телефону в ближайшие несколько дней, чтобы обсудить ситуацию c утратой Парижем контракта на строительство подводных лодок для Австралии. Об этом сказал официальный представитель французского правительства Габриэль Аттал, передает Reuters.

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"Президент Байден попросил поговорить с президентом республики, и в ближайшие несколько дней состоится телефонная дискуссия между Макроном и Байденом", – сказал Аттал. По словам представителя Франции, Макрон будет добиваться разъяснений по поводу отмены заказа на подводные лодки.

Он добавил, что после "первоначального шока" от отмены контракта необходимо обсудить положения договора, в частности компенсацию со стороны Австралии.

Le Figaro уточняет, что Аттал назвал призыв Байдена к переговорам "возможностью продвинуться вперед" между двумя союзными странами. Париж, по словам представителя французского правительства, хочет "найти путь вперед вместе с своими партнерами": "Без доверия ничего не получится".

В 2016-м Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота на $40 млрд. Речь шла о замене субмарин Collins, которым более двух десятилетий. За несколько недель до создания AUKUS сделка была подтверждена на уровне правительств.

15 сентября 2021-го США, Великобритания и Австралия создали трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. В ближайшие полтора года в рамках инициативы будет разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии. Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам. На фоне этого Франция обвинила Байдена в нанесении ей "удара в спину" и шагах во внешней политике, которые аналогичны поведению Трампа.

США заявили, что Франция была заранее уведомлена о заключении трехстороннего партнерства AUKUS.

17 сентября Париж отозвал послов в США и Австралии для консультаций.

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Владислав Сердюк

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