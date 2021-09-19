Альянс AUKUS. МИД Франции: США и Австралия – двуличные, а Британия похожа на третье колесо

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил США и Австралию в "двуличии, серьезном злоупотреблении доверием и презрении", а Великобританию назвал "третьим колесом" из-за создания трехстороннего альянса AUKUS для противодействия Китаю, в рамках которого Канберре предоставят атомные подводные лодки. Соглашение сорвало многомиллиардную сделку, которую Франция ранее подписала с Австралией. Об этом французский министр заявил в интервью телеканалу France 2, передает BBC.

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По словам Ле Дриана, между союзниками продолжается "серьезный кризис": "Тот факт, что впервые в истории отношений между США и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает масштабы кризиса, существующего сейчас между нашими странами". Он объяснил, что послов отозвали для переоценки ситуации. Но сказал, что Франция не видела необходимости отзывать посла в Великобритании. Ле Дриан обвинил Лондон в "постоянном оппортунизме": "Британия во всем этом чем-то похожа на третье колесо". В 2016-м Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота на $40 млрд. Речь шла о замене субмарин Collins, которым более двух десятилетий. За несколько недель до создания AUKUS сделка была подтверждена на уровне правительств.

15 сентября 2021-го США, Великобритания и Австралия создали трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. В ближайшие полтора года в рамках инициативы будет разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии.

Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам. На фоне этого Франция обвинила президента США Джо Байдена в нанесении ей "удара в спину" и шагах во внешней политике, которые аналогичны поведению его предшественника Дональда Трампа.

США заявили, что Франция была заранее уведомлена о заключении трехстороннего партнерства AUKUS.

17 сентября Париж отозвал послов в США и Австралии для консультаций. Читайте также: "Безответственный шаг". Китай осудил новый военный пакт США, Великобритании и Австралии

Владислав Сердюк

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