UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 21 августа

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 21 августа - Фото
F-16 (Фото - Минобороны Дании)

1. Украине поставили условие: не применять истребители F-16 от Дании на территории России. Украина должна использовать истребители F-16, которые ей передадут, только на своей территории – не по территории России, озвучил условия министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен (подробнее).

2. В Раде разрабатывают законопроект о создании военной полиции: цель и задачи. Военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями, которое войдет в систему Минобороны и будет создано на основе Военной службы правопорядка в ВСУ (подробнее).

3. Игнат: В Дании на F-16 учатся 70 украинских летчиков и авиаторов. Это первая из трех групп. В Дании 70 украинских военнослужащих тренируются на истребителях F-16, это летчики и авиаторы. Они – первая волна, еще будет вторая и третья (подробнее).

4. Удар по Шайковке. ГУР подтверждает повреждение по меньшей мере одного самолета россиян. На российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net. Ранее об атаке сообщали пропагандистские ресурсы оккупантов (подробнее).

Читайте также текст дня:

Около трети украинских подростков сталкивались с кибербуллингом. Как это предотвратить – советы

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 