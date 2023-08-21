Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 21 августа

1. Украине поставили условие: не применять истребители F-16 от Дании на территории России. Украина должна использовать истребители F-16, которые ей передадут, только на своей территории – не по территории России, озвучил условия министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен (подробнее).

2. В Раде разрабатывают законопроект о создании военной полиции: цель и задачи. Военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями, которое войдет в систему Минобороны и будет создано на основе Военной службы правопорядка в ВСУ (подробнее).

3. Игнат: В Дании на F-16 учатся 70 украинских летчиков и авиаторов. Это первая из трех групп. В Дании 70 украинских военнослужащих тренируются на истребителях F-16, это летчики и авиаторы. Они – первая волна, еще будет вторая и третья (подробнее).

4. Удар по Шайковке. ГУР подтверждает повреждение по меньшей мере одного самолета россиян. На российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net. Ранее об атаке сообщали пропагандистские ресурсы оккупантов (подробнее).

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