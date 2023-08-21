Чотири головні новини України та світу на 19:00 21 серпня

1. Україні поставили умову: не застосовувати винищувачі F-16 від Данії на території Росії. Україна повинна використовувати винищувачі F-16, які їй передадуть, лише на своїй території – не по території Росії, озвучив умови міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен (детальніше).

2. У Раді розробляють законопроєкт про створення військової поліції: мета та завдання. Військова поліція має стати військовим формуванням із правоохоронними функціями, увійде до системи Міноборони та буде створена на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ (детальніше).

3. Ігнат: У Данії на F-16 навчаються 70 українських льотчиків та авіаторів. Це перша з трьох груп. У Данії 70 українських військовослужбовців тренуються на винищувачах F-16, це льотчики та авіатори. Вони — перша хвиля, ще буде друга й третя (детальніше).

4. Удар по Шайковці. ГУР підтверджує пошкодження щонайменше одного літака росіян. На російському аеродромі Шайковка унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі LIGA.net. Раніше про атаку повідомляли пропагандистські ресурси окупантів (детальніше).

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