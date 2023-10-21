Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 21 октября

1. Россия дважды атаковала Кривой Рог, после первого ракетного удара погиб мужчина – фото. Российские оккупанты вечером 20 октября и в ночь на 21 октября атаковали Кривой Рог ракетами и дронами-камикадзе, в результате одного из ударов погиб мужчина, а также тяжело ранена женщина (подробнее).

2. Военные будут быстрее получать БПЛА и РЭБ – Кабмин упростил процедуру. Кабмин поддержал предложение Министерства обороны, которое отменяет ряд бюрократических процедур для передачи военным средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников (подробнее).

3. Центр Донецка сотрясли взрывы. На месте возник большой пожар – видео, фото. Днем 21 октября в центре временно оккупированного Донецка раздались два мощных взрыва. Местные ресурсы пишут о возможной работе противовоздушной обороны и попаданиях (подробнее).

4. В Бердянске прогремел взрыв, стоит столб дыма – фото. Следом за Донецком во временно оккупированном Бердянске Запорожской области днем 21 октября раздался взрыв, в сети публикуют фото задымления в городе и предполагают, что удар был в районе аэропорта (подробнее).

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