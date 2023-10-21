RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Бердянську прогримів вибух, стоїть стовп диму – фото

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 16:52
У Бердянську прогримів вибух, стоїть стовп диму – фото - Фото

Слідом за Донецьком у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вдень 21 жовтня пролунав вибух, у мережі публікують фото задимлення в місті.

"У Бердянську вибух. За повідомленнями містян, гучно було у всіх мікрорайонах", – повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

У мережі публікують фото. Місцеві Telegram-пабліки пишуть про "прильот" поблизу села Новопетрівка, за іншими версіями – в районі аеропорту.

Російські пабліки традиційно заявляють про нібито успішно роботу ППО окупантів.

У Бердянську прогримів вибух, стоїть стовп диму – фото
  • 17 жовтня 2023 року в ССО повідомили, що в Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину ППО, арсенал та "десятки" росіян.
  • Росіяни заявили про удар ATACMS. Зеленський підтвердив це.
  • У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км. За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.
  • Дивіться супутникові знімки бердянського аеродрому після ударів ATACMS.

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабердянськвибух

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 