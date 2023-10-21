У Бердянську прогримів вибух, стоїть стовп диму – фото
21.10.2023, 16:52
Слідом за Донецьком у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вдень 21 жовтня пролунав вибух, у мережі публікують фото задимлення в місті.
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"У Бердянську вибух. За повідомленнями містян, гучно було у всіх мікрорайонах", – повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
У мережі публікують фото. Місцеві Telegram-пабліки пишуть про "прильот" поблизу села Новопетрівка, за іншими версіями – в районі аеропорту.
Російські пабліки традиційно заявляють про нібито успішно роботу ППО окупантів.
- 17 жовтня 2023 року в ССО повідомили, що в Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину ППО, арсенал та "десятки" росіян.
- Росіяни заявили про удар ATACMS. Зеленський підтвердив це.
- У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км. За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.
- Дивіться супутникові знімки бердянського аеродрому після ударів ATACMS.
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