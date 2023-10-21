UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Бердянске прогремел взрыв, стоит столб дыма - фото

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 16:52
В Бердянске прогремел взрыв, стоит столб дыма - фото - Фото
Фото - соцмережі

Следом за Донецком во временно оккупированном Бердянске Запорожской области днем 21 октября раздался взрыв, в сети публикуют фото задымления в городе.

"В Бердянске взрыв. По сообщениям горожан, громко было во всех микрорайонах", - сообщила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

В сети публикуют фото. Местные Telegram-паблики пишут о "прилете" вблизи села Новопетровка, по другим версиям - в районе аэропорта.

Российские паблики традиционно заявляют о якобы успешной работе ПВО оккупантов.

В Бердянске прогремел взрыв, стоит столб дыма - фото
  • 17 октября 2023 года в ССО сообщили, что в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян.
  • Россияне заявили об ударе ATACMS. Зеленский подтвердил это.
  • В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км. По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.
  • Смотрите спутниковые снимки бердянского аэродрома после ударов ATACMS.

Читайте также: Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавзрывбердянск

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 