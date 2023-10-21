В Бердянске прогремел взрыв, стоит столб дыма - фото

Следом за Донецком во временно оккупированном Бердянске Запорожской области днем 21 октября раздался взрыв, в сети публикуют фото задымления в городе.

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"В Бердянске взрыв. По сообщениям горожан, громко было во всех микрорайонах", - сообщила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

В сети публикуют фото. Местные Telegram-паблики пишут о "прилете" вблизи села Новопетровка, по другим версиям - в районе аэропорта.

Российские паблики традиционно заявляют о якобы успешной работе ПВО оккупантов.

17 октября 2023 года в ССО сообщили, что в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян.

Россияне заявили об ударе ATACMS. Зеленский подтвердил это.

В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км. По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.

Смотрите спутниковые снимки бердянского аэродрома после ударов ATACMS.

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