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Як виглядає бердянський аеродром після ракетного удару ATACMS – супутникові фото

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 21:48
Як виглядає бердянський аеродром після ракетного удару ATACMS – супутникові фото - Фото
ATACMS (Фото: Arkansas Army National Guard)

Схеми опублікували супутникові знімки аеродрому у тимчасово окупованому Бердянську, зроблені Planet Labs 18 жовтня, після ракетних ударів ЗСУ далекобійними ATACMS.

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На знімках помітні місця ураження.

Супутники сфотографували частину злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались російські гелікоптери.

Як виглядає бердянський аеродром після ракетного удару ATACMS – супутникові фото

Як виглядає бердянський аеродром після ракетного удару ATACMS – супутникові фото

  • 17 жовтня 2023 року в ССО повідомили, що вночі в Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину ППО, арсенал та "десятки" росіян.
  • Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написали, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив це.
  • У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км.
  • За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.

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Оксана Житнюк
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