Как выглядит бердянский аэродром после ракетного удара ATACMS – спутниковые фото
18.10.2023, 21:48
ATACMS (Фото: Arkansas Army National Guard)
Схемы опубликовали спутниковые снимки аэродрома во временно оккупированном Бердянске, сделанные Planet Labs 18 октября, после ракетных ударов ВСУ дальнобойными ATACMS.
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На снимках видны места поражения.
Спутники сфотографировали часть взлетной полосы аэродрома, на которой раньше располагались российские вертолеты.
- 17 октября 2023 года в ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян.
- Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написали, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это.
- В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.
- По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.
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