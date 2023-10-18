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Как выглядит бердянский аэродром после ракетного удара ATACMS – спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 21:48
Как выглядит бердянский аэродром после ракетного удара ATACMS – спутниковые фото - Фото
ATACMS (Фото: Arkansas Army National Guard)

Схемы опубликовали спутниковые снимки аэродрома во временно оккупированном Бердянске, сделанные Planet Labs 18 октября, после ракетных ударов ВСУ дальнобойными ATACMS.

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На снимках видны места поражения.

Спутники сфотографировали часть взлетной полосы аэродрома, на которой раньше располагались российские вертолеты.

Как выглядит бердянский аэродром после ракетного удара ATACMS – спутниковые фото

Как выглядит бердянский аэродром после ракетного удара ATACMS – спутниковые фото

  • 17 октября 2023 года в ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян.
  • Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написали, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это.
  • В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.
  • По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.

Читайте также: Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Оксана Житнюк
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войнааэродромбердянск

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