Чотири головних новини України та світу на 19:00 21 жовтня

1. Росія двічі атакувала Кривий Ріг, після першого ракетного удару загинув чоловік – фото. Російські окупанти ввечері 20 жовтня та в ніч проти 21 жовтня атакували Кривий Ріг ракетами й дронами-камікадзе, внаслідок одного з ударів загинув чоловік, а також важко поранена жінка (детальніше).

2. Військові швидше отримуватимуть БПЛА та РЕБ – Кабмін спростив процедуру. Кабмін підтримав пропозицію Міністерства оборони, яка скасовує низку бюрократичних процедур для передання військовим засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників (детальніше).

3. Центр Донецька струснули вибухи. На місці виникла велика пожежа — відео, фото. Вдень 21 жовтня у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунало два потужних вибухи. Місцеві ресурси пишуть про ймовірну роботу протиповітряної оборони та влучання (детальніше).

4. У Бердянську прогримів вибух, стоїть стовп диму – фото. Слідом за Донецьком у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вдень 21 жовтня пролунав вибух, у мережі публікують фото задимлення в місті й припускають, що удар був у районі аеропорту (детальніше).

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