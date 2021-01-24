Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 24 января

1. ЗАДЕРЖАН ОДИН ИЗ САМЫХ РАЗЫСКИВАЕМЫХ НАРКОБАРОНОВ. В Нидерландах полицейские арестовали Це Чи Лопа, главу одной из крупнейших наркобанд в мире. Ордер на его арест выдала Австралия. (подробнее)

2. В КИТАЕ СПАСЛИ 11 ШАХТЕРОВ, КОТОРЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ПРОБЫЛИ ПОД ЗАВАЛАМИ. Взрыв на шахте произошел 10 января. Сегодня спасателям удалось достать 11 из 22 застрявших под землей человек. Другие считаются погибшими. (подробнее)

3. УКРАИНСКИЙ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ ЗНО С 2025 ГОДА. Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что с 1 января 2025 года украинский язык станет обязательным языком внешнего независимого оценивания. (подробнее)

4. МАСК ЗАПУСТИЛ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО СПУТНИКОВ. 24 января состоялся самый массовый по числу полезных нагрузок запуск в истории космонавтики. На орбиту на ракете компании SpaceX улетело 143 спутника общей массой свыше пяти тонн для >30 клиентов от правительств, организаций, компаний и вузов. (подробнее)

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Наталия Медведева

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