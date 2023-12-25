Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 25 декабря

Уничтожение "сушек" россиян, Шойгу доложил Путину о "полном взятии" Марьинки, но в ВСУ опровергли, Рада ждет от Кабмина законопроект о мобилизации

Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

1. ВСУ раскрыли детали уничтожения Су-30СМ и Су-34. Есть последствия атаки БпЛА в областях – сводка. Силы обороны уничтожили 28 дронов-камикадзе Shahed-136, две авиационные ракеты и два истребителя (подробнее).

2. Kyiv Post пишет об отравлении пропагандиста Антона Красовского. Тот заявил, что "заболел". Российский пропагандист Антон Красовский, который призвал к убийству украинских детей, был отравлен, сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на собеседников в Киеве. Накануне сам Красовский заявил, что в начале недели его самочувствие ухудшилось (подробнее).



3. Мобилизация 500 000 человек. Арахамия: Много фейков о блокпостах и "Дие". Работаем над законом. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада ждет от Кабинета министров законопроект о мобилизации (подробнее).



4. Шойгу доложил Путину о "полном взятии" Марьинки. ВСУ опровергли: Наши военные – там. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу торжественно доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном взятии оккупантами Марьинки. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона опроверг эту информацию (подробнее).



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