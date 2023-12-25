Чотири головні новини України та світу на 19:00 25 грудня

Знищення "сушок" росіян, Шойгу доповів Путіну про "повне взяття" Мар'їнки, але у ЗСУ спростували, Рада чекає від Кабміну на законопроєкт про мобілізацію

Володимир Путін і Сергій Шойгу (Фото - ЕРА)

1. ЗСУ розкрили деталі знищення Су-30СМ та Су-34. Є наслідки атаки БпЛА в областях — зведення. Сили оборони знищили 28 дронів-камікадзе Shahed-136, дві авіаційні ракети та два винищувачі (детальніше).

2. Kyiv Post пише про отруєння пропагандиста Антона Красовського. Той заявив, що "захворів". Російського пропагандиста Антона Красовського, який закликав до вбивства українських дітей, було отруєно, повідомило видання Kyiv Post із посиланням на співрозмовників у Києві. Напередодні сам Красовський заявив, що на початку тижня його самопочуття погіршилося (детальніше).



3. Мобілізація 500 000 людей. Арахамія: Багато фейків про блокпости та "Дію". Працюємо над законом. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада чекає від Кабінету міністрів законопроєкт про мобілізацію (детальніше).



4. Шойгу доповів Путіну про "повне взяття" Мар'їнки. ЗСУ спростували: Наші військові – там. Очільник військового відомства РФ Сергій Шойгу урочисто доповів російському диктатору Володимиру Путіну про нібито повне взяття окупантами Мар'їнки. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону спростував цю інформацію (детальніше).



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