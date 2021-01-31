Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 31 января

1. СКАНДАЛ ВОКРУГ МОТОР СИЧИ. В СБУ заявили о попытке рейдерского захвата ПАО "Мотор Сич" со стороны компаний, которые подконтрольны бизнес-группе DCH Александра Ярославского и гражданину КНР Ван Цзину. У Ярославского заявили, что целью введения Украиной санкций против китайских инвесторов Мотор Сичи мог быть запрет провести собрание акционеров предприятия. (подробнее)

2. ТИХАНОВСКУЮ ВЫДВИНУЛИ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА. Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера беларуской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. (подробнее)

3. ТРАМПА ПОКИНУЛА КОМАНДА АДВОКАТОВ. Пять адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа отказались защищать его на процессе по импичменту за 10 дней до начала суда. (подробнее)

4. В РОССИИ ПОЛИЦИЯ ИЗБИВАЕТ ВЫШЕДШИХ НА АКЦИИ ЗА НАВАЛЬНОГО. В России на массовых протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального полиция применяет дубинки и электрошокеры, в Санкт-Петербурге полицейский угрожал людям пистолетом. (подробнее)

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