За 10 дней до импичмента. Трампа покинула команда адвокатов – CNN
Пять адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа отказались защищать его на процессе по импичменту, сообщает CNN.
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Буч Бауэрс и Дебора Барбье должны были стать ведущими адвокатами на рассмотрении импичмента Трампу в Сенате США, но оба решили покинуть команду, которую Бауэрс собирал как главный поверенный.
Также команду покинули адвокаты Джош Ховард, Джонни Гассер и Грег Харрис. Никто из других юристов не заявлял, что работает над защитой Трампа от импичмента.
Собеседник CNN, знакомый с ситуацией, рассказал, что адвокаты ушли из-за возникших разногласий с Трампом. Экс-президент настаивал, чтобы линия защиты строилась на якобы массовых фальсификациях на президентских выборах, а не сосредотачивалась на вопросе о законности импичмента после того, как Трамп покинул пост президента.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы, их выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре участника нападения и офицер полиции.
- 13 января Палата представителей США объявила Трампу импичмент за "подстрекательство к восстанию".
- Команда юристов, защищавшая Трампа во время первого импичмента, в этот раз ответила отказом, 22 января стало известно, что Трамп нанял для защиты Буча Бауэрса.
- Процесс по импичменту в Сенате должен начаться 9 февраля.
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