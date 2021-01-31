UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За 10 дней до импичмента. Трампа покинула команда адвокатов – CNN

31.01.2021, 11:13
За 10 дней до импичмента. Трампа покинула команда адвокатов – CNN - Фото
Дональд Трамп (Фото – Jim Lo Scalzo, EPA)

Пять адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа отказались защищать его на процессе по импичменту, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Буч Бауэрс и Дебора Барбье должны были стать ведущими адвокатами на рассмотрении импичмента Трампу в Сенате США, но оба решили покинуть команду, которую Бауэрс собирал как главный поверенный.

Также команду покинули адвокаты Джош Ховард, Джонни Гассер и Грег Харрис. Никто из других юристов не заявлял, что работает над защитой Трампа от импичмента.

Собеседник CNN, знакомый с ситуацией, рассказал, что адвокаты ушли из-за возникших разногласий с Трампом. Экс-президент настаивал, чтобы линия защиты строилась на якобы массовых фальсификациях на президентских выборах, а не сосредотачивалась на вопросе о законности импичмента после того, как Трамп покинул пост президента.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
дональд трамп импичмент

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 