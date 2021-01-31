За 10 дней до импичмента. Трампа покинула команда адвокатов – CNN

Пять адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа отказались защищать его на процессе по импичменту, сообщает CNN.

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Буч Бауэрс и Дебора Барбье должны были стать ведущими адвокатами на рассмотрении импичмента Трампу в Сенате США, но оба решили покинуть команду, которую Бауэрс собирал как главный поверенный.

Также команду покинули адвокаты Джош Ховард, Джонни Гассер и Грег Харрис. Никто из других юристов не заявлял, что работает над защитой Трампа от импичмента.

Собеседник CNN, знакомый с ситуацией, рассказал, что адвокаты ушли из-за возникших разногласий с Трампом. Экс-президент настаивал, чтобы линия защиты строилась на якобы массовых фальсификациях на президентских выборах, а не сосредотачивалась на вопросе о законности импичмента после того, как Трамп покинул пост президента.

Денис Юдин

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