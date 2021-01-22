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Отсрочка в обмен на назначения: Сенат США может перенести импичмент Трампа на февраль

22.01.2021, 09:43
Отсрочка в обмен на назначения: Сенат США может перенести импичмент Трампа на февраль - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Республиканцы в Сенате США предлагают отложить рассмотрение импичмента бывшего президента Дональда Трампа до февраля. Ряд демократов готовы поддержать эту идею, сообщает CNN.

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Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл на обсуждении с коллегами по партии предложил отложить рассмотрение импичмента Трампа на две недели. Он считает, что и Сенату, и команде Трампа нужно время на подготовку. В ближайшее время должно появиться официальное заявление с позицией МакКоннелла.

Близкий к президенту США Джо Байдену сенатор-демократ Крис Кунс рассказал CNN, что судебный процесс над Трампом может быть отложен, если это будет означать быстрое подтверждение в Сенате кандидатур Байдена в правительство. Кунс не единственный из демократов, кто склоняется к такой точке зрения, отмечает CNN.

Пока Сенат определяется со сроками рассмотрения импичмента, Трамп едва сумел найти адвоката, который будет представлять его интересы на процессе. Им стал малоизвестный юрист Буч Бауэрс, сообщает Reuters. Ранее Бауэрс защищал двоих губернаторов Южной Каролины и работал в министерстве юстиции при президенте Джордже Буше-младшем.

Денис Юдин
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