Импичмент Трампу отложили до 9 февраля, голосов на него в Сенате пока не хватает

Процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу отложен в Сенате до 9 февраля, сообщает CNN.

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Стороны получили время для подготовки к процессу.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол требовал признать импичмент неконституционным, но его предложение было отклонено 55 голосами против 45.

CNN отмечает, что голосование по предложению Пола является показателем отношения сенаторов-республиканцев к импичменту Трампа: только пятеро из них голосовали за конституционность процесса, а для признания Трампа виновным нужны голоса 17 республиканцев.

Денис Юдин

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