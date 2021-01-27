Импичмент Трампу отложили до 9 февраля, голосов на него в Сенате пока не хватает
27.01.2021, 06:48
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
Процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу отложен в Сенате до 9 февраля, сообщает CNN.
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Стороны получили время для подготовки к процессу.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол требовал признать импичмент неконституционным, но его предложение было отклонено 55 голосами против 45.
CNN отмечает, что голосование по предложению Пола является показателем отношения сенаторов-республиканцев к импичменту Трампа: только пятеро из них голосовали за конституционность процесса, а для признания Трампа виновным нужны голоса 17 республиканцев.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы, их выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре участника нападения и офицер полиции.
- 13 января Палата представителей США объявила Трампу импичмент за "подстрекательство к восстанию".
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