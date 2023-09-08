Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 8 сентября

1. Россияне ударили ракетой по Сумам, раздались взрывы в Запорожье – есть пострадавшие: фото. В Запорожье попадание несколькими ракетами в объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие. В Сумах Россия полностью уничтожила жилой дом, из-под завалов спасли людей и собаку (подробнее).

2. Кривой Рог. Россия ударила по зданию полиции, погиб полицейский, 60 пострадавших – фото. Около 08:58 после объявления воздушной тревоги в Кривом Роге раздался взрыв. Впоследствии информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По информации МВД, погиб полицейский, еще 60 человек пострадали (подробнее).

3. Британская разведка будет следить за Черным морем. Для борьбы с "зерновым оружием" Путина. Разведка Великобритании будет следить за действиями России в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда. Об этом сообщил британский премьер-министр Риши Сунак (подробнее).

4. МИД о скандале с Гутерришем: Уступки в ответ на шантаж РФ приведут только к новому шантажу. Ослабление санкций в обмен на возвращение России в зерновое соглашение стало бы успехом и поощрением российского шантажа. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко после публикации в Bild о том, что генсек ООН якобы отправил письмо Лаврову с предложением вернуться к зерновому соглашению в обмен на фактическое обнуление ряда санкций (подробнее).

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