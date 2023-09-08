Британская разведка будет следить за Черным морем. Для борьбы с "зерновым оружием" Путина

Разведка Великобритании будет следить за действиями России в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда. Об этом сообщил британский премьер-министр Риши Сунак, цитирует его Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Лондон примет ряд мер, которые помогут миру в борьбе с "зерновым оружием" диктатора Владимира Путина

"Британия будет использовать военную разведку и наблюдение для отслеживания активности России в Черном море, чтобы предотвратить любые российские удары по гражданским судам, перевозящим зерно", — сказал Сунак.

Он отметил, что его страна также проведет международный саммит по продовольственной безопасности.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.