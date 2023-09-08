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Британская разведка будет следить за Черным морем. Для борьбы с "зерновым оружием" Путина

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08.09.2023, 11:31
Британская разведка будет следить за Черным морем. Для борьбы с
Риши Сунак (Фото: EPA)

Разведка Великобритании будет следить за действиями России в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда. Об этом сообщил британский премьер-министр Риши Сунак, цитирует его Sky News.

По его словам, Лондон примет ряд мер, которые помогут миру в борьбе с "зерновым оружием" диктатора Владимира Путина.
"Британия будет использовать военную разведку и наблюдение для отслеживания активности России в Черном море, чтобы предотвратить любые российские удары по гражданским судам, перевозящим зерно", — сказал Сунак.
Он отметил, что его страна также проведет международный саммит по продовольственной безопасности.
СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИДе ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.

Читайте также: Россия ночью атаковала Одесскую область группой "шахедов" – ПВО сбила 16 из 20 дронов 

Дмитрий Гриниченко
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