Британская разведка будет следить за Черным морем. Для борьбы с "зерновым оружием" Путина
08.09.2023, 11:31
Риши Сунак (Фото: EPA)
Разведка Великобритании будет следить за действиями России в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда. Об этом сообщил британский премьер-министр Риши Сунак, цитирует его Sky News.
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По его словам, Лондон примет ряд мер, которые помогут миру в борьбе с "зерновым оружием" диктатора Владимира Путина.
"Британия будет использовать военную разведку и наблюдение для отслеживания активности России в Черном море, чтобы предотвратить любые российские удары по гражданским судам, перевозящим зерно", — сказал Сунак.
Он отметил, что его страна также проведет международный саммит по продовольственной безопасности.
СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИДе ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
- 3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.
- Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.
- В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. Погиб мужчина.
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