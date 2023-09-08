Британська розвідка стежитиме за Чорним морем. Для боротьби із "зерновою зброєю" Путіна

Розвідка Великої Британії стежитиме за діями Росії у Чорному морі, щоб окупанти не могли атакувати цивільні судна. Про це повідомив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, цитує його Sky News.

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За його словами, Лондон вживе низку заходів, які допоможуть світу у боротьбі із "зерновою зброєю" диктатора Володимира Путіна.

"Британія використовуватиме воєнну розвідку та спостереження для відстеження активності Росії в Чорному морі, щоб запобігти будь-яким російським ударам по цивільних судах, що перевозять зерно", — сказав Сунак.

Він зазначив, що його країна також проведе міжнародний саміт із продовольчої безпеки.

3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.

Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.

У ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Загинув чоловік.

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