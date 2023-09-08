Британська розвідка стежитиме за Чорним морем. Для боротьби із "зерновою зброєю" Путіна
08.09.2023, 11:31
Рiшi Сунак (Фото: EPA)
Розвідка Великої Британії стежитиме за діями Росії у Чорному морі, щоб окупанти не могли атакувати цивільні судна. Про це повідомив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, цитує його Sky News.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, Лондон вживе низку заходів, які допоможуть світу у боротьбі із "зерновою зброєю" диктатора Володимира Путіна.
"Британія використовуватиме воєнну розвідку та спостереження для відстеження активності Росії в Чорному морі, щоб запобігти будь-яким російським ударам по цивільних судах, що перевозять зерно", — сказав Сунак.
Він зазначив, що його країна також проведе міжнародний саміт із продовольчої безпеки.
ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їхніх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж минулого року.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.
- У ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Загинув чоловік.
Читайте також: Росія вночі атакувала Одещину групою "шахедів" – ППО збила 16 з 20 дронів
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі