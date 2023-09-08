Росія вночі атакувала Одещину групою "шахедів" – ППО збила 16 з 20 дронів
08.09.2023, 07:50
Shahed-136 (скриншот)
В ніч проти 8 вересня Росія атакувала Одеську область російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed, сили протиповітряної оборони збили 16 з 20 ворожих цілей. Про це повідомили у Повітряних силах.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За даними військових, ворог атакував Одещину з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим).
Загалом було зафіксовано 20 пусків "шахедів".
Сили ППО знищили 16 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.
ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж минулого року.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.
- В ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Загинув чоловік.
Читайте також: Росіяни вдарили ракетою по Сумах, пролунали вибухи у Запоріжжі – є постраждалі
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі