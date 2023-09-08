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Росія вночі атакувала Одещину групою "шахедів" – ППО збила 16 з 20 дронів

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 07:50
Росія вночі атакувала Одещину групою
Shahed-136 (скриншот)

В ніч проти 8 вересня Росія атакувала Одеську область російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed, сили протиповітряної оборони збили 16 з 20 ворожих цілей. Про це повідомили у Повітряних силах.

За даними військових, ворог атакував Одещину з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим).

Загалом було зафіксовано 20 пусків "шахедів".

Сили ППО знищили 16 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.

ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж минулого року.

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Мілана Головань
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