Росія вночі атакувала Одещину групою "шахедів" – ППО збила 16 з 20 дронів

В ніч проти 8 вересня Росія атакувала Одеську область російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed, сили протиповітряної оборони збили 16 з 20 ворожих цілей. Про це повідомили у Повітряних силах.

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За даними військових, ворог атакував Одещину з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим).

Загалом було зафіксовано 20 пусків "шахедів".

Сили ППО знищили 16 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.

3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.

Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.

В ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Загинув чоловік.

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